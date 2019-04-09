شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» تحظر تحصيل «الإكراميات» من الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حظرت ضوابط الحج السياحى تحصيل أي إتاوات أو إكراميات تحت أي مسمى من الحجاج، كما ألزمت بعدم ارتكاب أي أعمال من شأنها الإهمال أثناء الرحلة وفى حالة مخالفة تلك الواجبات والمهام يطبق على السائق الجزاء القانونى في هذا الشأن.

وحذرت الضوابط من تقديم خدمات إضافية إلا لبرنامج الخمس نجوم والذى يتم تنفيذه بمنطقة مجر الكبش، وفقا للعقد المبرم بين الشركة والحاج، موضحا به الخدمة الإضافية وسعرها وتخطر به الوزارة وتقيم سعرها حال تقدم الحاج بشكوى إليها.

وحددت وزارة السياحة 3 ضوابط للشركات الراغبة في تنفيذ تأشيرات حج من خارج الحصة (الفرادى)، أبرزها أن يكون البرنامج المنفذ للحاج بنفس مستوى البرنامج المنفذ من الشركة، ويتم رفع المستندات الخاصة بالبرنامج مثل «عقد السكن والطوافة وخدمات النقل» على موقع خدمات الحج والعمرة حتى يتم إبلاغ السلطات السعودية بها وفقا للتعليمات الصادرة منها، واتباع ذات الإجراءات في تحديد الالتزامات المالية عند التعاقد مع الحاج.

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في سياق متصل، قال باسل السيسى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن الضوابط تهدف للحفاظ على حقوق ضيوف الرحمن وحقوق الشركات من خلال وجود عقد بين الطرفين يوضح كل حقوق الحاج والالتزامات التي تقع عليه، موضحاً أن توقيع عقد مع حجاج الفرادى يهدف إلى تنفيذ برامج حج لائقة لمن حصل على تأشيرة فرادى، بحيث يكون لها خدمات تؤدى له خاصة خلال أداء المناسك في منى وعرفات.

وأضاف «السيسى»، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «يجب أن يتعامل الحاج مع شركة مرخصة فيما يتعلق ببرامج الحج والعمرة، حتى يتمكن من الحفاظ على حقوقه وتلقى الخدمات المنصوص عليها في برنامج الرحلة المتعاقد عليها».

على صعيد متصل، أكد وزير الحج والعمرة السعودى، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، على خطط وزارة الحج والعمرة في تطوير الأداء وتجويد الخدمات والاستفادة من الإمكانات المتاحة لخدمة ضيوف الرحمن.

في ذات السياق، وقعت أمانة العاصمة المقدسة 126 عقدا خلال الربع الأول من عام 2019 بتكلفة إجمالية مليار و300 مليون ريال، بهدف تنمية وتطوير الخدمات البلدية في مكة الكرمة والمشاعر المقدسة، وتشمل تلك المشروعات الخدمات البلدية المقدمة لمشعر عرفات ومزدلفة والطرق المؤدية لها وصيانة المحطة الانتقالية للنفايات إلى جانب مشروعات أخرى.