شكرا لقرائتكم خبر عن «الرئاسة»: ترامب أشاد بجهود السيسي في إقرار ثقافة التسامح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عن تفاصيل لقاء القمة الذي عقد بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي في واشنطن اليوم الثلاثاء.

وقال راضي خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «لقاء الرئيس ونظيره الأمريكي تناول المسائل المتعلقة بالعلاقات الثنائية، وقضايا المنطقة، والأمن والإرهاب»، مشيرا إلى أن ترامب قدم الشكر للرئيس السيسي على جهده في نشر ثقافة حرية الأديان والتسامح، وبناء دور العبادة.

وحول ملف ليبيا قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين تبادلا وجهات النظر، بشأن ما يحدث في ليبيا، لافتا إلى أن الرئيس السيسي أكد على ثبات الموقف المصري حول توحيد المؤسسات الليبية، والتحذير من انتشار الميليشيات المسلحة، التي تسفر دائما عن فوضى، فضلا عن أهمية تطبيق اتفاق الصخيرات.