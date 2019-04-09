شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمناورة «بدر 2019» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، المرحلة الرئيسية للمناورة «بدر 2019» مع الرماية بالذخيرة الحية التي تنفذها وحدات من الجيش الثالث الميدانى بالتعاون مع الأفرع الرئيسية والتى تستمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالى للقوات المسلحة وتزامنا مع احتفالات أعياد تحرير سيناء.

وأكد قائد الجيش الثالث الميدانى أن أبطال الجيش الثالث ماضون بكل قوة في الحفاظ على أعلى درجات الكفاءة والاستعداد القتالى لكل الوحدات والتشكيلات للقضاء على الإرهاب وتنفيذ ما يكلفون به من مهام للحفاظ على أمن الوطن ومقدساته، وتلى ذلك عرض ملخص الفكرة التكتيكية لمراحل المناورة وملخص الأعمال السابقة والقرار المتخذ لتحقيق المهام المخططة، كما تضمنت المرحلة إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التي نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات القائمة بالهجوم، وتحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوى، وبمساندة المدفعية لتدمير الاحتياطات وإرباك وتدمير مراكز القيادة والسيطرة المعادية، ثم قامت العناصر المدرعة والمشاة الميكانيكى بتطوير الهجوم واختراق الدفاعات المعادية والاشتباك معها وتدميرها بمعاونة الهليكوبتر المسلح وعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات للتصدى لهجمات العدو المضادة وحرمانه من تنفيذ مهامه.

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وفى نهاية المرحلة نقل «زكى» تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال القوات المسلحة في الأعمال التي توكل إليهم وعلى رأسها القضاء على الإرهاب بشمال ووسط سيناء وتوفير المناخ الملائم للبناء والتنمية، مقدما التهنئة لرجال القوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء.

وأكد القائد العام أنه لا تهاون أو تسامح مع كل من يحاول زعزعة استقرار مصر وحدودها وسيادة شعبها على أراضيها، مشيرا إلى أن رجال القوات المسلحة يؤكدون دائماً التزامهم بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، لتظل القوات المسلحة دائما حصنا منيعا لشعب مصر ودرعا قوية للوطن، وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالتدريب وتطوير أساليبه ووسائله باعتباره الركيزة الأساسية لقدرة وجاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أي مهمة مستقبلية توكل إليها، كما أثنى على سرعه تلبية الاحتياطى المستدعى لنداء الوطن ومشاركتهم في المناورة.