شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: اللقاءات مع الشركات المنفذة لمشروعات السكك الحديدية بمواقع العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن اللقاءات مع جميع الشركات المنفذة لمشروعات تحديث نظم الإشارات للسكك الحديدية ستكون في مواقع العمل، وسيتم تكثيف الأعمال للانتهاء منها نظرًا لأهميتها في زيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية.

وأضاف «الوزير»- في تصريحات على هامش عقده اجتماعين منفصلين مع الشركات المنفذة لعدد من مشروعات تحديث نظم الإشارات- أن التحديث يهدف لاستبدال النظام الحالى بآخر إلكترونى حديث، وزيادة عدد القطارات، مع تخفيض زمن الرحلة، وتحقيق أعلى معدلات للتحكم والسيطرة في حركة مسير القطارات، وضمان الأمان للركاب، لافتًا إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة مسير القطارات عبر الشاشات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، وتسجيل جميع هذه المحادثات لمدة شهر على الأقل.

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وفى الاجتماع الأول، التقى وزير النقل بوفد شركة «ألستوم» لمتابعة الموقف التنفيذى لتحديث نظم الإشارات على خط «بنى سويف- أسيوط»، الذي تنفذه الشركة بطول 250 كيلومترًا، واستعرض مسؤولو الشركة الموقف التنفيذي للمشروع، حيث تم تشغيل أبراج أبوقرقاص ومغاغة، ويتوالى إدخال الأبراج الأخرى الخدمة تباعًا.

ووجّه الوزير بتكثيف العمل، والالتزام بالجدول الزمنى للمشروع وإزالة كل المعوقات والعمل على مدار الساعة والمتابعة المستمرة في مواقع العمل من جانب المختصين من هيئة السكك الحديدية والاستشارى وموافاته بتقرير أسبوعى عن تقدم الأعمال بالمشروع.

كما اجتمع مع وفد شركة «تاليس» الإسبانية العالمية لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط «القاهرة- الإسكندرية» بطول 208 كيلومترات، وخط «أسيوط- نجع حمادى» بطول 180 كيلومترًا، وكلف الوزير المسؤولين بالهيئة بالتعاون مع الشركة المنفذة والاستشارى لإزالة جميع التحديات والالتزام بالجدول الزمنى للمشروع.

جدير بالذكر أن وزارة النقل تنفذ- وفق خطتها لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية- عددًا من مشروعات كهربة الإشارات بإجمالى أطوال 1100 كم، ويبلغ إجمالى تكلفة هذه المشروعات 12.6 مليار جنيه.