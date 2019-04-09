شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: نجدد تضامننا مع رجال القوات المسلحة والشرطة ضد الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أدانت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، الحادث الإرهابي الذى نفذه انتحاري، فجر نفسه في سوق شعبي بالشيخ زويد بشمال سيناء، ما أدى إلى ازهاق أرواح بعض من رجال الشرطة ومدنيين وإصابة آخرين.

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وأكدت الكنيسة ، في بيان رسمي على تضامنها الكامل مع القوات المسلحة وأجهزة الشرطة في محاربة الإرهاب ،وفي مواجهة كل يحاولون زعزعة استقرار الوطن ، واختتم البيان قائلا: نصلى أن يحفظ الرب وطننا العزيز من كل شر وأن ينعم عليه بسلام وأمن وأمان.