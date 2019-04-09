شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا الهجوم الإرهابى بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية عزاء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى ضحايا الهجوم الإرهابى الذى استهدف نقطة أمنية فى مدينة الشيخ زويد شمالى سيناء، والذى أسفر عن استشهاد أربعة من رجال الشرطة وعدد آخر من المدنيين وإصابة بعض المدنيين.

وأعرب أمير الكويت - خلال البرقية - عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابى الشنيع الذى استهدف أرواح الآبرياء الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار فى مصر الشقيق، ووقوفها إلى جانب البلد الشقيق وتأييدها كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره.

Advertisements

وجدد أمير الكويت موقف بلاده الرافض للإرهاب بكل أشكاله وصوره، ووقوفها مع المجتمع الدولى لتجفيف منابعه والقضاء عليه، سائلًا المولى تعالى أن يتغمد ضحايا الحادث الإرهابى بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث نائب الأمير ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتى عزاء مماثلتين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى.