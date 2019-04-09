شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية فى القاهرة تبرز لقطات استقبال ترامب للرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية فى القاهرة، لقطات استقبال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي فى البيت الأبيض، خلال زيارته الرسمية الثانية للولايات المتحدة الأمريكية. وظهر الرئيس الأمريكي فى مقطع الفيديو، وهو يستقبل الرئيس السيسي عقب نزوله من السيارة التى نقلته إلى البيت الأبيض ومن ثم بعض لقطات القمة التى جمعتهما. Advertisements

ترامب يستقبل الرئيس السيسي

من القمة الثانية للرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي والرئيس الامريكي وحرص الرئيس الأمريكى، على الترحيب بالرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي، وكتب تغريدة عبر حسابه الشخصى قائلاً "إنه شرف عظيم استقبال الرئيس السيسي في البيت الأبيض".

الرئيس الامريكي فى انتظار وصول الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي

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