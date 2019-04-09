"استشهاد 7 بينهم ضابطا شرطة بالشيخ زويد ومحاكمة مرسي".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

تأجيل إعادة محاكمة مرسي و23 آخرين في "التخابر مع حماس" لـ 14 إبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع حماس"، لجلسة 14 إبريل لاستكمال مرافعة النيابة.

كانت محكمة النقض قضت في وقت سابق بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة.

تحقيقات "جبهة النصرة"| قصة التحاق مصري بالجيش الحر في سوريا عبر وسيط "تركي"

أدلى المتهم الثالث، محمود صلاح الدين الدمرداش، باعترافات تفصيلية في التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم جبهة النصرة".

قبل 17 سنة، تعرف "الدمرداش" على المتهمين مصطفى كمال (المتهم الثاني)، وطارق علي (المتهم الخامس)، ومحمد علي (المتهم السادس) خلال فترة اعتقاله من 2002 حتى 2007 ، وفي أعقاب أحداث 25 يناير عام 2011، وعلى إثر تأثره بالأحداث السورية، طلب من "طارق" مساعدته في التحاقه بحقل القتال السوري لقناعته بفرضية الجهاد ضد من أسماهم بالشيعة العلويين، حسب أقواله في التحقيقات.

وعرض "الدمرداش" على المتهم الثاني أيضًا، مساعدته لإمداده بالأموال اللازمة لسفره إلى سوريا، فتقابل مع الأخير الذي أمده بمبلغ عشرة آلاف جنيه مصري، وأحاطه ببيانات أحد الحسابات البنكية التابعة للمتهم الخامس لإمداد بالأموال اللازمة لتسهيل التحاق العناصر الراغبة بحقل القتال السوري نظرًا لعلاقات المتهم الخامس ببعضٍ من عناصر الجيش الحر بدولة سوريا.

الداخلية: انتحاري الشيخ زويد "طفل" عمره 15 سنة

قالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الشخص الانتحاري الذي فجر نفسه بمنطقة السوق بالشيخ زويد، طفل يبلغ من العمر 15 عام.

وأعلنت وزارة الداخلية استشهاد ضابطي شرطة وفردي شرطة، و3 مواطنين، إثر تفجير انتحاري نفسه بالشيخ زويد.

وقالت الوزارة في بيانها، اليوم الثلاثاء، إنه اليوم الثلاثاء، وأثناء قيام قوة أمنية بإجراء عملية تمشيط بمنطقة السوق بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد، قام شخص انتحاري يبلغ من العمر حوالى 15 عامًا بتفجير نفسه بالقرب من القوة الأمنية.

الداخلية: استشهاد 7 بينهم ضابطا شرطة وإصابة 26 في تفجير إرهابي بالشيخ زويد

أعلنت وزارة الداخلية استشهاد ضابطي شرطة وفردي شرطة، و3 مواطنين، إثر تفجير انتحاري نفسه بالشيخ زويد.

وقالت الوزارة في بيانها، اليوم الثلاثاء، إنه أثناء قيام قوة أمنية بإجراء عملية تمشيط بمنطقة السوق بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد، قام شخص انتحاري يبلغ من العمر حوالى 15 عامًا بتفجير نفسه بالقرب من القوة الأمنية.

أسفر التفجير عن استشهاد ضابطين، وفردي شرطة، فضلاً عن استشهاد 3 مواطنين أحدهم طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، بالإضافة إلى إصابة 26 من المواطنين، تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

محاكمة 555 متهمًا في قضية "ولاية سيناء 4" لجلسة 16 إبريل

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أجلت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، لجلسة 16 إبريل.

وضمت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.

النيابة في "التخابر مع حماس": الإخوان تستروا بالدين وحمل رسالة الإسلام وهم من الضالين

واصلت النيابة العامة مرافعتها في قضية "التخابر مع حماس"، ذاكرًا بأن الله كشف لقاءات التآمر على مصر، بين الإخوان وحلفائهم، ذاكرًا بأنهم تستروا بالدين وحمل رسالة الإسلام وهم من الضالين، كان هدفهم واحد بوسائل مختلفة، وكان قاسمها المشترك الخسة والغدر.

وأضافت: أن بعض حلفاء الإخوان طلبوا ثمن لما قدموه لهم، فذكر بأنه وبعد وصول "مرسي" الى الحكم، وصلت إلى مكتبه رسائل بريدية إلكترونية تذكارًا من التنظيم الدولي، بطلب إصدار عفو عن المحكوم عليهم من أعضاء التنظيم الدولي، وهم يوسف ندا، وإبراهيم الزيات.

تحقيقات "جبهة النصرة": متهمين اعتزما استهداف السفيرة الأمريكية حال ترددها بمولد السيد البدوي

أدلى المتهم الثامن، ميسرة أحمد فؤاد، باعترافات تفصيلية في التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم جبهة النصرة"، المقيدة برقم 1500 لسنة 2018.

واعترف المتهم الثامن في التحقيقات، بانضمامه إلي جماعة تعتنق أفكارًا تكفيرية قائمة على تكفير الحاكم وفرضية الخروج عليه، وقتال معاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة بدعوي عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، إضافة إلى سعيه للالتحاق بحقل القتال السوري.

وقال "ميسرة"، إنه في غضون عام 2010، تعرف بالمتهمين الرابع والـ14، اللذان دعاه للانضمام إلي جماعة تعتنق الأفكار التكفيرية ويتوليا إعداد عناصرها شرعيًا وبدنيًا وعسكريًا لتسهيل التحاقهم بحقول القتال الدائرة بدولة سوريا (تولي مسئوليتها المتهم الأول)، وهو ما لاقى قبوله، وفي سبيل ذلك تدارس معهما التأصيل الشرعي لمفاهيمهم الجهادية.

تأجيل محاكمة 102 متهم في أحداث "شغب مقتل عفرتو" لـ 9 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الثلاثاء، تأجيل محاكمة 102 متهمًا، "مخلى سبيلهم" لاتهامهم في أحداث الشغب والتجمهر أمام قسم شرطة المقطم التي وقعت في يناير الماضي، إثر مقتل الشاب محمد عبد الحكيم، الشهير بـ"عفروتو" داخل حجز القسم، لجلسة 9 يونيو للشهود.

وقررت نيابة حوادث جنوب القاهرة، إحالة 102 متهم (مخلى سبيلهم) إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم: التعدي على قسم شرطة المقطم، ومستشفى المقطم التخصصي ومقاومة السلطات، وإتلاف المال العام والخاص، والتجمهر، وحرق سيارتي شرطة، ومحاولة اقتحام القسم، وحيازة مولوتوف.

المشدد 7 سنوات وغرامه 100 ألف جنيه لمتهمين في "أحداث عنف البدرشين "

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهمين إبراهيم عبد الغفار محيسن، ومحمد علي تركي، بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهما، وتغريمهما 100 ألف جنيه لكل منهما، ومصادرة المضبوطات، في إعادة محاكمتهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف البدرشين".

كانت المحكمة انتهت من سماع مرافعة الدفاع خلال الجلسة الماضية، وقدم 6 دفوع قانونية لتبرئة ساحتهما من الاتهامات المنسوبة اليهما حيث دفع بطلان القبض والتفتيش ولتجهيل الحالة التي كان عليها المتهمين، إضافة إلى دفعه ببطلان القبض والتفتيش لعدم اتباع الإجراءات القانونية من القانون 107 لسنه 2013، كما دفع بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة وعدم تواجدهما بمسرح الاحداث، ودفع بكيدية الاتهام كما دفع ببطلان شهادة الشهود لتناقضهما.

محكمة الأسرة تقضي بزيادة نفقة "توأم زينة" لـ30 ألف جنيه

قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر، بإلزام الفنان أحمد عز بزيادة نفقة طفليه من الفنانة زينة 10 آلاف جنيه، ليصبح إجمالي النفقة 30 ألف جنيه.

كانت الفنانة زينة أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، تطالب فيها أحمد عز بنفقة طفليها عز الدين وزين الدين، بعدما قضت محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر، برفض الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على قرار محكمة أول درجة بإثبات نسب توأم الفنانة زينة له، وتأييد الحكم.