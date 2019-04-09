مصر | اختراق صفحة رئيس لجنة إدارة أموال الإخوان السابق ونشر صورة مخلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختراق صفحة رئيس لجنة إدارة أموال الإخوان السابق ونشر صورة مخلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين السابق، اختراق صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ونشر صورة مخلة.

وقد استمر نشر الصورة على صفحة المستشار عزت خميس نحو ساعة، تم خلالها الاتصال به وإخباره بالأمر، كما تم تنبيه نجله بالأمر، وبعدها تم حذف الصورة ونشر المستشار "خميس" معقبا على الأمر: "إلى جميع السادة متابعي صفحتي على موقع التواصل الاجتماعي أتقدم بخالص اعتذاري الشديد على التلوث البصري الذي سببته لكم تلك الصورة القبيحة التي ظهرت على الصفحة".

وتابع مساعد وزير العدل الأسبق قائلا: "لم أعرف سبب ظهورها بعد.. والتي ظهرت نتيجة اختراق وسرقة صفحتي بقصد التشويه والضرر خالص اعتذاري".