أخبار مصر | وزير الطيران يأمر بإزالة الكافتيريات المتواجدة أمام مطار القاهرة: لا تليق بمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الطيران يأمر بإزالة الكافتيريات المتواجدة أمام مطار القاهرة: لا تليق بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، اليوم، بجولة تفقدية مفاجئة بمطار القاهرة الدولي؛ لمتابعة حركه السفر والوصول داخل المطار، وكذا الاطمئنان علي حركه التشغيل وانتظامها في ضوء كثافة التشغيل التي يشهدها المطار خلال هذه الفترة .

كما تفقد البوابات الإلكترونية الجديدة التي تم تنفيذها مؤخرا والتي ستسهل حركة دخول وخروج السيارات من وإلى المطار وتمنع تكدسها.

وخلال الجولة أبدي بعض الملاحظات منها استبعاد الكافتيريات المتواجدة أمام صالة الوصول بمبني الركاب رقم (3) والتي لا تتناسب مع المظهر الجمالي لمطار القاهرة ولا تليق بالمكانة الحضارية للمطار باعتباره بوابة مصر الأولى وواجهته المشرفة أمام العالم.