أخبار مصر | 'الوطنية للإعلام' توضح مصدر تمويل العلاوات المُستحقة للعاملين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للإعلام' توضح مصدر تمويل العلاوات المُستحقة للعاملين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، أن جميع العلاوات المُتجمد صرفها منذ 2016، يتم تدبير الأموال اللازمه لصرفها للعاملين من التمويل الذاتي للهيئة.

ونفت الهيئة في بيان لها تلقيها تمويل خاص بهذه العلاوات من وزارة المالية، مؤكدة أن ما يتردد حول حصولها على هذه المبالغ الخاصة بالعلاوات، عارٍ تمامًا من الصحة، وأنها في انتظار رد وزارة المالية على المخاطبات الصادرة منها بهذا الشأن.

وشددت الهيئة على أنها لم تدخر جهد في الحصول على التمويل لصرف مستحقات العاملين بها، والحصول على حقوقهم، لافتة إلى أنها تقوم بتدبير هذه المبالغ من التمويل الذاتي لها.

وكانت صرحت أمل الجندي رئيس القطاع الاقتصادي بالهيئة، بأنه تم تدبير المبالغ لصرف المتبقي من علاوة 2016، وتم تحويلها للقطاعات، وذلك بناءً على توجيهات حسين زين رئيس الهيئة، بتدبير مبالغ التمويل اللازمة لصرف العلاوات المُستحقة للعاملين.

وأضافت في بيان سابق، أنه جاري تدبير الأموال اللازمة لصرف باقي العلاوات المستحقة.