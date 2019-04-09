أخبار مصر | كورة اون On بث مباشر ليفربول وبورتو FC (دوري ابطال اوروبا) مشاهدة ليفربول اليوم ONLIVE

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كورة اون On بث مباشر ليفربول وبورتو FC (دوري ابطال اوروبا) مشاهدة ليفربول اليوم ONLIVE

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كورة اون On بث مباشر ليفربول وبورتو FC (دوري ابطال اوروبا) مشاهدة ليفربول اليوم ONLIVE

لمن ستفوته مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وبورتو التي تملك قنواتنا حقوق بثها الحصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يمكنه متابعة أهم أحداث اللقاء والتغطية الخاصة عبر موقعنا الإلكتروني.

كورة اون On بث مباشر ليفربول وبورتو FC (دوري ابطال اوروبا) مشاهدة ليفربول اليوم ONLIVE

مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو البرتغالي في دوري ابطال أوروبا ستكون متاحة في بث مباشر وحصري عبر قنوات beIN SPORTS وعلى الانترنت من خلال beIN CONNECT.

كورة اون On بث مباشر ليفربول وبورتو FC (دوري ابطال اوروبا) مشاهدة ليفربول اليوم ONLIVE

خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول وبورتو اليوم، الثلاثاء 9-4-2019، في إطار منافسات الربع النهائي بدوري أبطال أوروبا.

كورة اون On بث مباشر ليفربول وبورتو FC (دوري ابطال اوروبا) مشاهدة ليفربول اليوم ONLIVE

النجم المصري ظهر بمستوى رائع على ملعب "سانت ماري" وينتظره عشاق الريدز للتألق مجدّداً حين يسافر الفريق لملاقاة بورتو البرتغالي على ملعب "دراغاو" في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

كورة اون On بث مباشر ليفربول وبورتو FC (دوري ابطال اوروبا) مشاهدة ليفربول اليوم ONLIVE

مباراة ليفربول وبورتو مباشر الثلاثاء 9 أبريل 2019 في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

كورة اون On بث مباشر ليفربول وبورتو FC (دوري ابطال اوروبا) مشاهدة ليفربول اليوم ONLIVE

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البث المباشر لمباراة ليفربول وبورتو في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا تشاهدونه على قناة beIN SPORTS HD2.

كورة اون On بث مباشر ليفربول وبورتو FC (دوري ابطال اوروبا) مشاهدة ليفربول اليوم ONLIVE

ويمكن مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو، عبر قنوات "بي إن سبورتس"، في تمام الساعة 9:00 مساءً، وتقام المباراة على ملعب "آنفيلد".

ويقود المصري محمد صلاح، تشكيل ليفربول المتوقع في مواجهة الليلة ضد بورتو، ويعتمد الألماني يورجن كلوب مدرب الريدز على طريقة 4-3-3، ويحتل ليفربول المركز الثاني، بالمجموعة ج برصيد نقاط 9، وبورتو المركز الأول بالمجموعة د، برصيد نقاط 16.

وأصبح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل لذلك الرقم بعد 69 مباراة ليتفوق على فيرناندو توريس بـ72 لقاء ولويس سواريز بـ86 مباراة.

أما بالنسبة للبريميرليج فصلاح هو ثالث أسرع لاعب يصل لـ50 هدفا بعد آلان شيرار مع بلاكبيرن في 66 لقاء ورود فان نيستلروي مع مانشستر يونايتد في 68 لقاء.

ونشرت القناة الرسمية لليفربول عبر موقع "يوتيوب" فيديو مُجمع لكل أهداف صلاح الـ50 في البريميرليج.

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