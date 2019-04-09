أخبار مصر | رئيس مصر الثورة عن قمة السيسي وترامب: العلاقات تعود لقوتها المعهودة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مصر الثورة عن قمة السيسي وترامب: العلاقات تعود لقوتها المعهودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثنى الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب مصر الثورة، على قمة الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش زيارة الرئيس الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال "أبو العطا"، في بيان له، مساء اليوم الثلاثاء، إن تلك القمة تأتي في وقت شديد الحساسية في ظل إرهاب يضرب العالم بقوة، مشيرا إلى أن القمة تدل على ثقل مصر الإقليمي والدولي في العديد من الملفات الهامة.

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وأضاف رئيس "مصر الثورة"، أن العلاقات بين مصر وأمريكا عادت لقوتها المعهودة بل وأقوى خلال عهد الرئيس السيسي ونظيره ترامب، لافتا إلى أن قمة الزعيمين تشهد استمرار التشاور حول العلاقات الثنائية وجهود دفعها إلى الأمام بكل قوة.

وأشار إلى أن القمة بحثت أيضا فرص الاستثمار الأمريكية الجديدة بمصر وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والعسكري أيضا، موجها حديثه للرئيس السيسي قائلا: "رفعت راسنا في كل مكان في العالم يا ريس".

وانطلقت مساء اليوم الثلاثاء، أعمال القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي، ودونالد ترامب، بعقد جلسة مباحثات ثنائية بالمكتب البيضاوي في البيت الأبيض، تعقبها جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين تمتد على غداء عمل.