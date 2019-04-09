المدرسة المصرية فى الصين تنظم ندوات للتعريف بالتعديلات الدستورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم المدرسة المصرية فى الصين، بمدينة إيوو سلسلة مؤتمرات لأولياء الأمور ولطلاب المدرسة من أبناء الجالية المصرية للتعريف بأهمية التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها خلال الشهر الجارى. وبدأت المؤتمرات التى نظمتها المدرسة أمس الاثنين، ومن المقرر استمرارها لمدة يومين بهدف التعريف بأهمية تلك التعديلات مع استعراض إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية فى شتى المجالات. Advertisements وتواصل لجان مجلس النواب مناقشتها التفصيلية لمواد الدستور المقرر تعديلها، على أن تتم الدعوة لتنظيم استفتاء شعبى على تلك التعديلات حال الموافقة عليها من قبل المجلس.

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