أخبار مصر | تشييع جنازة زوجة أحمد فتحي سرور من مسجد الشربتلي بالتجمع الخامس (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشييع جنازة زوجة أحمد فتحي سرور من مسجد الشربتلي بالتجمع الخامس (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شيعت عقب صلاة العصر اليوم من مسجد الشربتلي بالتجمع الخامس جنازة زوجة الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق عقب آداء صلاة الجنازة على جثمانها.

وحضر الجنازة وتشييع الجثمان الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق، بجانب حضور جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك، ومحمد أبو العنين، وسامح فهمي، وزير البترول الأسبق، والمستشار عدلي حسين محافظ المنوفية والقليوبية الأسبق.