شكرا لقرائتكم خبر عن مميش: رقم قياسي في حمولات وأعداد السفن العابرة لقناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، بأن حركة الملاحة بالقناة سجلت اليوم، الثلاثاء، رقماً قياسياً في أعداد وحمولات السفن العابرة، بعبور ٦٢ سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات ٤ ملايين طن.

بلغ عدد السفن العابرة من الشمال ٤١ سفينة بحمولات ٢.٥ مليون طن، فيما عبرت ٢١سفينة من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولات ١.٥ مليون طن.

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وشدد الفريق مميش على أن حركة الملاحة بالقناة تسجل يوماً تلو الآخر زيادة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، وهو الأمر الذي لا يدع مجالا للشك حول أهمية مشروع قناة السويس الجديدة في رفع كفاءة القناة وتحسين الخدمات الملاحية المُقدمة للعملاء من التوكيلات الملاحية لتظل القناة المرفق الملاحي الأهم والأسرع والأكثر أماناً حول العالم.

وأكد رئيس الهيئة على أن مشروع القناة الجديدة لا يكتسب أهميته من كونه باكورة المشروعات القومية العملاقة وأحدث مشروعات التطوير بالمجرى الملاحي فحسب وإنما يتعدى ذلك باعتباره مشروع البنية التحتية الأساسي لنجاح مشروع التنمية بمنطقة القناة وتغيير شكل الحياة في المنطقة وتحويلها إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي.

كما شهدت القناة عبور ٥ سفن عملاقة تزيد حمولاتها عن 150 ألف طن للسفينة، فيما عبرت ٧ سفن ضخمة ضمن شريحة الحمولات التي تتراوح ما بين 100 و150 ألف طن للسفينة الواحدة.

تصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات التي ترفع علم هونج كونج COSCO DENMARK بحمولة ١٦٠ ألف طن، في رحلتها القادمة من اليونان والمتجهة إلى كولومبو، فيما جاءت سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN والمُصنفة كإحدى أكبر سفن الحاويات في العالم على رأس قافلة الجنوب بحمولة ٢٢٢ ألف طن في رحلتها القادمة من سيريلانكا والمتجهة إلى هولندا.