الأرصاد تعلن توقعات طقس الغد ودرجات الحرارة.. اعرف التفاصيل × 13 معلومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الموجة الحارة التى شهدتها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، والتى بدأت فى الانكسار من اليوم الثلاثاء، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لطقس غدا الأربعاء ، وينشر ”الخليج 365” لقرائه فى نقاط مبسطة تفاصيل وتوقعات حالة الطقس غدا الأربعاء كما يلى . 1- يتوقع الخبراء طقس لطيف على السواحل الشمالية 2- الطقس سيكون معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد 3- يتوقع الخبراء طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا 4- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد 5- تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا 6- الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء 7- تنشط الرياح على البحر الأحمر وعلى خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية Advertisements 8- درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة 9- درجات الحرارة المتوقعة بالإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجة 10- درجات الحرارة المتوقعة بمطروح العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة 11- درجات الحرارة المتوقعة بسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة 12- درجات الحرارة المتوقعة بقنا العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة 13- درجات الحرارة المتوقعة بأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة.

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