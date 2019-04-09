شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. تعرف على حجم الاستثمار والتبادل التجارى بين مصر وأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامنا مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعاصمة الأمريكية واشنطن تلبية لدعوة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على أبرز جوانب التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والتى شهدت تطورا كبيرا لاسيما خلال الفترة الأخيرة فى عدد من المجالات.

وأوضحت إنفوجرافات المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فيما يتعلق بحجم الاستثمار بين البلدين، فأن الولايات المتحدة تعد ثالث أكبر مستثمر فى مصر فى 2017/2018، بينما تعد مصر أكبر متلقى للاستثمار الأمريكى فى أفريقيا، والثانية بالشرق الأوسط، حيث بلغت نسبة الاستثمارات الأمريكية فى مصر 17.7% من إجمالى الاستثمارات الواردة، كما ارتفع حجم استثمارات الولايات المتحدة فى مصر بنسبة 22.5%، لتصل إلى 2244.4 مليون دولار عام 2017/2018 مقارنة بـ 1832.9 مليون دولار عام 2016/2017.

وأشارت الإنفوجرافات، أن إجمالى رأس المال الأمريكى فى مصر بالقطاعات غير النفطية بلغ 2.6 مليار دولار موزعة على 1268 شركة، فى حين بلغت إجمالى الاتفاقيات الثنائية الموقعة فى إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية 600 مليون دولار منذ عام 2014 وحتى الآن، وأخيرا تم تخصيص 200 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال من خلال صندوق الأعمال المصرى– الأمريكى منذ عام 2014 وحتى الآن.

وبشأن التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، فقد كشفت الانفوجرافات، عن ارتفاع حجم التبادل التجارى بين البلدين بنسبة 34% ليصل إلى 7.5 مليار دولار عام 2018 مقارنة بـ 5.6 مليار دولار عام 2017، كما ارتفعت كذلك الصادرات المصرية غير البترولية للسوق الأمريكى بنسبة 14.8% لتصل إلى 1658 مليون دولار عام 2018 مقارنة بـ 1444 مليون دولار عام 2017.

أما فيما يتعلق بأبرز الولايات الأمريكية المستوردة من مصر عام 2017، فقد احتلت ولاية نيوجيرسى المرتبة الأولى بقيمة واردات بلغت نحو 270.4 مليون دولار، تلاها كاليفورنيا بقيمة 231.6 مليون دولار، وجورجيا بقيمة 193.7 مليون دولار، ونيويورك بقيمة 189.5مليون دولار، وأخيرا ولاية تكساس بقيمة 135.4 مليون دولار.

وعلى الجانب الآخر، فأن أهم الولايات الأمريكية المصدرة إلى مصر عام 2017، هى على الترتيب ولاية لويزيانا بقيمة صادرات بلغت نحو 835.1 مليون دولار، تلاها تكساس بقيمة 720.5 مليون دولار، وواشنطن بقيمة 375.9 مليون دولار، ثم ماريلاند بقيمة 243.4 مليون دولار، وأخيراً بنسلفانيا بقيمة 157 مليون دولار.

كما جاء فى الإنفوجرافات إشادات المسئولين الأمريكيين بالأداء الاقتصادى المصرى، حيث أشاد وزير الخارجية الأمريكى بالتقدم الذى حققته مصر على مدار السنوات الأخيرة من أجل تلبية تطلعات الشعب المصرى نحو مستقبل أكثر ازدهارا، مبرزا الإنجازات فى مجال الطاقة، فيما أقر الوفد الأمريكى خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي بالخطوات الاستباقية التى اتخذتها مصر نحو تهيئة بيئة ملائمة للأعمال وأشاد الوفد بالإصلاحات التى تبنتها الحكومة لتعزيز النشاط الاقتصادى وجذب الاستثمار، وأعرب عن رغبته فى توسيع وجودها فى البلاد.

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وفى نفس السياق، فقد أشارت الإنفوجرافات إلى أن أبرز الشركات الأمريكية المستثمرة فى مصر، هى شركة أباتشى والتى تعد واحدة من أكبر شركات إنتاج النفط والغاز فى العالم، وأكبر مستثمر أمريكى فى مصر، حيث بلغ إجمالى استثماراتها 17 مليار دولار، وتعتبر أكبر منتج للنفط فى مصر عام 2017، وقد وصل حجم إنتاج الشركة فى مصر عام 2017 نسبة 35% من إجمالى إنتاجها، فضلا عن ‏30 مليون دولار منحة توقيع بالإضافة إلى 9 مليون دولار استثمارات تمثل قيمة اتفاقية بترولية جديدة ‏عقدتها الهيئة المصرية للبترول مع أباتشى لحفر 7 آبار بشرق البحرية بالصحراء الغربية فى يوليو 2018.‏

فيما تعد شركة جنرال إلكتريك أيضا واحدة من أهم الشركات المستثمرة فى مصر، حيث تشارك منذ أكثر من 40 عام فى المشروعات المصرية الخاصة بالتنقيب عن البترول والغاز وتوليد الطاقة، وتضيف الشركة 2.6 جيجا وات من الطاقة إلى شبكة الكهرباء فى مصر بالتشارك مع الشركة المصرية القابضة للكهرباء (EEHC) فى إطار "برنامج تعزيز الطاقة المصرى"، فضلا عن تعاونها مع Carbon Holdings لبناء أكبر مصنع لتكسير النفتا فى العالم بمصر بقيمة 3.8 مليار دولار أمريكى، ومن المقرر أن يوفر 20 ألف فرصة عمل خلال تنفيذه، وكذلك زيادة صادرات البلاد من النفتا بنسبة 25%، كما قامت الشركة بتركيب 140 توربين غازى وبخارى متطور فى مصر حتى الآن مما يولد 15.5 جيجا وات من الطاقة الكهربائية لتلبية احتياجات أكثر من 15 مليون منزل، وأخيرا بلغت تكلفة الاتفاقية التى عقدتها الشركة مع وزارة النقل وهيئة سكك حديد مصر 575 مليون دولار لتوفير القاطرات وقطع الغيار والخدمات.

وبشأن شركة آبل، فقد أكد "تيم كوك" الرئيس التنفيذى للشركة على اعتزام الشركة القدوم إلى مصر للاستثمار المباشر، ويتم حاليا دراسة الخطط والهياكل المقترحة لمجالات الاستثمار المستهدف، مضيفا أن هناك 38 ألف شخص يعملون مع شركة آبل داخل مصر فى مجال تطوير تطبيقات برامج iOS.

أما فيما يتعلق بشركة أكسون موبيل، فقد أشارت الانفوجرافات، إلى أنها أكبر شركة بترول عالمية تدخل مجال البحث والاستكشاف لأول مرة فى مصر، وقد فازت بالقطاع رقم 3 شمال شرق العامرية البحرية فى مزايدة "إيجاس" لعام 2018 باستثمارات حدها الأدنى 220 مليون دولار، لحفر 4 آبار، وأخيرا توفر الشركة 416 محطة وقود على مستوى محافظات الجمهورية.







