شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة لعطل فى الكهرباء بمحطة شمال حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لـ" الخليج 365" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة وضعت عدة آليات لتطوير العمل بالمحليات من خلال تدريب وتأهيل العاملين بالمحليات والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أفضل وأسرع والاستعانة بالخبراء المتخصصين فى المحليات.

أكد الدكتور محمد السيد ضاحى، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة أن عدد المترددين على مستشفيات الأمانة منذ يناير حتى مارس 2019 بلغ (1.5) مليون مريض ما بين مترددين على العيادات الخارجية والأقسام الداخلية والطوارئ والاستقبال ،كما تم إجراء (31547) عملية جراحية ما بين صغيرة ومتوسطة وكبرى ومتقدمة وإجراء غسيل كلوى لـ (61817) حالة خلال الفترة ذاتها.

أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور، طريق باريس شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد لسوء الأحوال الجوية، ووجود كثبان رملية لمنع وقوع الحوادث على الطريق.

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا مع المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لبحث استفسارات المصريين بالخارج حول الاستفتاء على تعديلات الدستور، وبحث آلية التصويت خلال عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية والاستعدادات الجارية لذلك.

رحلت عن عالمنا اليوم، الثلاثاء، زوجة الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المصرى الأسبق، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة، اليوم، عقب صلاة العصر، فى مسجد الشربتلى، بالتجمع الخامس.

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وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اتفاقية التزام بين جمهورية مصر العربية و الهيئه المصرية العامة للثروة المعدنية و شركة فوسفات مصر (ش.م.م) ، بشأن استغلال خام الفوسفات في هضبة ابو طرطور بالصحراء الغربية .

أكدت مصادر بوزارة النقل، أن المهندس كامل الوزير وزير النقل، قد قرر استبعاد حسنى سليمان رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة من منصبه.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

أكدت دار الإفتاء المصرية أن شريعة الإسلام جاءت بقواعدَ عامَّةٍ تضمنُ انضباطَ المُجْتَمَعات، وثوابتَ تَحْفَظُ النظامَ العام، وأحكامٍ تُقيمُ حياةَ الأفرادِ وتصون أمنهم واستقرارهم.

قال شاهد من رويترز، أن مجلس الأمة الجزائرى قرر تعيين عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد.

أعلن الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن حركة الملاحة بالقناة سجلت اليوم الثلاثاء، رقماً قياسياً في أعداد وحمولات السفن العابرة، وذلك بعبور 62 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات 4 ملايين طن.