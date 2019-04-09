شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم ترسل تعليماتها الخاصة بامتحان الصف الأول الثانوى إلى المديريات التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن الإجراءات الخاصة بالاختبارات الإلكترونية للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018/2019، فى ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ووجه حجازى، فى خطابه الذى تضمن 20 بندًا، بعقد الاختبارات للمواد غير المدرجة بجدول الاختبار المعتمد والتي لا تضاف للمجموع قبل يوم الأحد 19 مايو 2019 على أن تكون مسئولية الإدارة التعليمية، فضلا عن عقد الاختبار الإلكترونى لطلاب المدارس الحكومية (الثانوى العام -الرسمية للغات) داخل مدارسهم الأصلية، على أن يتم الاختبار داخل الفصول المجهزة تكنولوجيًا بداخل المدارس الحكومية.

وأشار إلى أن الإدارة التعليمية هى من ستتولى تسكين طلاب المدارس غير الحكومية (المدارس الخاصة) و"طلاب المنازل – طلاب الخدمات" وطلاب المعاهد القومية على المدارس الثانوية الحكومية ممن تتوافر بها البنية التكنولوجية بشكل جيد، وإخطار المدارس غير الحكومية بمقرات اختبارها، على أن يكون رئيس اللجنة هو مدير المدرسة الحكومية "مقر الاختبار" ويتولى مدير المدرسة غير الحكومية (الخاصة) مسئولية طلابه أثناء تأدية الاختبار والاستعانة بمدرسي المدرسة غير الحكومية كملاحظين على اختبار طلابها.

ووجه حجازى بتشكيل غرفة عمليات على مستوى المديرية التعليمية لإدارة عملية الاختبارات برئاسة مدير المديرية وعضوية كلا من وكيل المديرية ومدير التعليم العام ومدير التعليم الثانوي ومدير التطوير التكنولوجي والموجه العام للمادة الدراسية التي يجرى عليها الاختبار، وتقوم اللجنة بإعداد تقرير يومي شامل عن أعمال الاختبارات بالمديرية وإرساله إلى غرفة عمليات الوزارة.

كما وجه بتشكيل غرفة عمليات على مستوى الإدارة التعليمية برئاسة مدير عام الإدارة التعليمية وعضوية كل من وكيل الإدارة التعليمية ومدير التعليم الثانوي بالإدارة التعليمية ومدير التطوير التكنولوجي بالإدارة التعليمية وموجه أول المادة التي يٌجرى عليها الاختبار، وتُعد كل مدرسة تقرير يومي شامل عن سير الاختبار بالمدرسة ويتم تسليمه إلى غرفة عمليات الإدارة التعليمية ومن ثم إلى غرفة عمليات المديرية.

ونبه رئيس قطاع التعليم العام، على الملاحظين بإعداد محضر في حالة عدم تمكن الطالب من أداء الامتحان الإلكتروني موضحا به الأسباب والمعوقات التي أدت إلى ذلك حفاظا على حق الطالب، مطالبا كل مدرسة بإعداد كشوف بأسماء طلاب كل فصل موضح بها الرقم المسلسل للتابلت الخاص بالطالب وكذلك الرقم القومي.

Advertisements

وتابع: "يختص مسئول التطوير التكنولوجى بالمدرسة بالمساعدة فى عملية تجاوز العقبات التكنولوجية أمام الطلاب، والتنبيه على جميع الطلاب بضرورة مراعاة الزمن المخصص للإجابة عن أسئلة كل مادة؛ حيث يتم غلق الموقع إلكترونيا بعد انتهاء الزمن المحدد لكل مادة".

واستطرد: "ممنوع منعاً باتاً اصطحاب التليفونات المحمولة وكاميرات التصوير داخل لجان الامتحان حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية طبقاً لقانون مكافحة الغش، ويُسمح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي الخاص بكل مادة فقط أثناء عقد الاختبار في تلك المادة، والتنبيه على ألا يتم استخدام أي من المدارس الثانوية الحكومية التي سيجرى بها اختبارات للصف الأول الثانوي كلجان سير لطلاب الدبلومات الفنية".

وبالنسبة لطلاب الدمج والسجون، أكد حجازى، أن طلاب الدمج لن يخضعوا لهذا الاختبار نظرا لوجود مواصفات ورقة امتحانيه خاصة بهم، على أن تتولى الإدارة التعليمية اختبارهم كالمعتاد أسوة بالأعوام السابقة، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع مصلحة السجون بشأن اختبار الطلاب المتقدمين للصف الأول الثانوي إلكترونيا.

وأوضح أن الإدارة التعليمية تتولى امتحان طلاب الصف العاشر "أولى ثانوى" بالمدارس الدولية، كما هو معتاد كل عام ولا تغيير في ذلك.

وشدد أنه فى حالة حصول الطالب على 50% فأكثر فى المادة الدراسية فله حرية الاختيار للدخول في الفرصة الثانية للاختبار والتي ستعقد في شهر يوليو المقبل، وعليه إبلاغ إدارة المدرسة برغبته في اجتياز الفرصة الثانية، أما في حالة حصول الطالب على أقل من 50% في المادة الدراسية، فعلى المدرسة إرسال مكاتبة رسمية بريدية تفيد ضرورة دخول الطالب الفرصة الثانية للمادة الدراسية.

وطالب رئيس قطاع التعليم العام، بضرورة اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الاختبارات الإلكترونية طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات.