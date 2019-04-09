شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق طريق باريس ـ شرق العوينات بالوادى الجديد بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور، طريق باريس شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد لسوء الأحوال الجوية، ووجود كثبان رملية لمنع وقوع الحوادث على الطريق. وتهيب الادارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم، وسط انتشار الخدمات المرورية على كافة الطرق لمتابعة حركة السيارات.

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