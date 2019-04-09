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وفاة زوجة أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحلت عن عالمنا اليوم، الثلاثاء، زوجة الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المصرى الأسبق، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة، اليوم، عقب صلاة العصر، فى مسجد الشربتلى، بالتجمع الخامس.

وقال المهندس طارق سرور، نجل أحمد فتحى سرور، "استرد الله وديعته.. أمى فى ذمة"، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تقام صلاة الجنازة، اليوم، عقب صلاة العصر، فى مسجد الشربتلى، فى التجمع الخامس.

 


نعى طارق سرور نجل رئيس مجلس الشعب السابق

 

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