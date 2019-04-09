صور.. مشاركة قوية لهيئة البترول فى التوعية بالتعديلات الدستورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك العاملون بالهيئة المصرية العامة للبترول، بقوة في فاعليات التوعية بالتعديلات الدستورية الجديدة التى يعمل البرلمان على صياغتها بما يدعم تحقيق الأهداف الحيوية لمصر، اقتصاديا واجتماعيا، وذلك تحت رعاية، وبدعم المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى للهيئة، ومصطفى حسين، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة للشئون الإدارية والنواب بالهيئة.
ويأتى ذلك انطلاقا من الوعى الكامل للعاملين، بأهمية المرحلة الحالية، وما تحتاجه من تكاتف لتحقيق أهداف الدولة المصرية، وتشهد الفاعليات نقاشات إيجابية ومميزة وبناءة حول التعديلات الدستورية.
جانب من فاعليات التوعية بالتعديلات الدستورية
جانب من فاعليات التوعية بالتعديلات الدستورية
جانب من فاعليات التوعية بالتعديلات الدستورية
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