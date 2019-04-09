"التعليم": 4 أنواع من المدارس للسيطرة على التسرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور مجدي عبد الغني، رئيس الإدارة المركزية لمنع التسرب بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة مهمومة للغاية بإيصال الخدمة التعليمية لنسبة ال7% التي لا تصل إليها هذه الخدمة في أماكنهم أينما كانوا، موضحا أن 93% فقط من إجمالي الأطفال يلتحقون بالتعليم الابتدائي.

جاء هذا خلال كلمته بالمؤتمر الدولي الرابع المنعقد تحت عنوان: "مبادرات ناجحة وتطبيقات مبتكرة في مجال التعليم، تحت شعار الطفل العربي والإفريقي في ظل عالم التعليم الرقمي، اليوم الثلاثاء، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية.

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وأضاف أن البداية جاءت مع إنشاء إدارة عامة للتعليم المجتمعي، تحت مظلة مركزية لمنع التسرب التعليمي؛ للوصول بالخدمة للمناطق المهمشة والمحرومة.

ولفت إلى استحداث 4 أنواع من المدارس؛ لاستيعاب المهمشين هي: مدارس الفصل الواحد، مدارس المجتمع، مدارس مبادرة صديقة الفتيات، ومدارس صديقة أطفال في ظروف صعبة المعنية بأطفال الشوارع، مؤكدا أن هذه المدارس منتشرة في جميع نجوع الجمهورية للسيطرة على المتسربين من التعليم.

وأكد أن هذه المدارس أثرت بشكل ملموس على توصيل الخدمة التعليمية في كل مكان، وغطت نسبة 90% من أعداد الأطفال المتسربين، بإجمالي عدد 140 ألف طفل.