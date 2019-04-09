محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن طلاب الدمج المقيدين بالصف الأول الثانوي لن يخضعوا لامتحان مايو المقبل، نظرا لوجود مواصفات ورقة امتحانية خاصة بهم، وتتولى الإدارة التعليمية اختبارهم كالمعتاد أسوة بالأعوام السابقة.

وأضاف حجازي، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه بالنسبة للطلاب نزلاء السجون، تنسق الوزارة مع مصلحة السجون، بشأن اختبار الطلاب المتقدمين للصف الأول الثانوي إلكترونيا.

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كانت هذه تفاصيل خبر إجراء جديد من التعليم لامتحان طلاب أولى ثانوي المسجونين إلكترونيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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