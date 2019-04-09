قرار جمهوري بشأن استغلال خام الفوسفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون 12 لسنة 2019 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر؛ وذلك لاستغلال خام الفوسفات بمنطقة هضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، اعتماد الرئيس للقانون الذي وافق عليه مجلس النواب، والذي جاء اعتماده في ثلاث مواد.

وفيما يلي نشر الخليج 365 اعتماد الرئيس للقانون..

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