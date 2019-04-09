الهجرة تنشر شروط تصويت المصريين بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا مع المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء الهيئة؛ لبحث آلية التصويت الخاصة بالمصريين بالخارج خلال عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية والاستعدادات الجارية لذلك.

تلقت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، العديد من الاستفسارات للمصريين بالخارج حول عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقبل.

وحسب بيان، الثلاثاء، خلال الاجتماع، أثنت السفيرة نبيلة مكرم على التعاون المثمر والمستمر بين وزارة الهجرة والهيئة الوطنية للانتخابات، في الاستحقاقات السابقة متمثلة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وتوفير كافة أشكال الدعم للوزارة والمصريين بالخارج خلال عملية التصويت.

ونوهت وزيرة الهجرة إلى الحملة التي أطلقتها الوزارة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي حول التعديلات الدستورية تحت شعار "اعرف شارك حتى لو في الخارج"، وذلك بهدف توعية المصريين في الخارج بهذه التعديلات عقب تلقي عدة استفسارات منهم في هذا الصدد.

ومن جانبه، رحب المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بالسفيرة نبيلة مكرم، مؤكدا تقديم كافة أشكال الدعم والتيسير للمصريين بالخارج خلال عملية الاستفتاء.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن آلية التصويت ستكون بمقر السفارات والقنصليات، وكل مصري متواجد أو مقيم بالخارج يمكنه التصويت بجواز سفره أو بطاقته الشخصية حتى لو كانت منتهية.

وفي هذا السياق، لفتت وزيرة الهجرة إلى الوصول لحل لأزمة المصريين المسجل ببطاقاتهم "مقيم بالخارج"، واستجابة وزير الداخلية للطلب الذي تقدمت به لتمكين المصريين المقيمين بالخارج الراغبين في إثبات محل الإقامة ببطاقة الرقم القومي الخاصة بهم داخل مصر.

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وتجدر الإشارة إلى أن إجراءات تصويت المصريين بالخارج في الاستفتاء تتضمن الآتي:

ـ يشترط أن يكون اسم من يرغب في التصويت مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين.

- يكون حاملا إثبات شخصية "بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر".

- لا يشترط سريان بطاقة الرقم القومي.

ـ يكون التصويت بمقر القنصلية أو البعثة المصرية أو أي من المقرات التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ـ لا يجوز الإدلاء بالصوت أمام لجنة اقتراع أخرى داخل أو خارج الدولة التي أدلى فيها بصوته.

ـ لا يجوز الإدلاء بالصوت مرة أخرى في عملية التصويت التي تجرى داخل مصر.

- التصويت فقط في الخانة المخصصة لإبداء الرأي على بطاقة الاقتراع، ولا يجوز كتابة أي تعليقات أو عبارات أخرى على البطاقة أو على ظهرها وإلا يصبح الصوت باطلاً.