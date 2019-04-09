محكمة الأسرة تقضي بزيادة نفقة "توأم زينة" لـ30 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر، بإلزام الفنان أحمد عز بزيادة نفقة طفليه من الفنانة زينة 10 آلاف جنيه، ليصبح إجمالي النفقة 30 ألف جنيه.

كانت الفنانة زينة أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، تطالب فيها أحمد عز بنفقة طفليها عز الدين وزين الدين، بعدما قضت محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر، برفض الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على قرار محكمة أول درجة بإثبات نسب توأم الفنانة زينة له، وتأييد الحكم.

يذكر أن محكمة الأسرة قضت في يناير 2018 بخلع الفنانة زينة من الفنان أحمد عز، كما ألزمته بدفع 29 ألف جنيه إسترليني مصروفات دراسية لنجليه.