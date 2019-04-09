تفاصيل انتحار طالب في المعصرة: "شنق نفسه بحبل غسيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
كشفت تحقيقات نيابة حلوان الكلية، تفاصيل انتحار "أدهم. ا" طالب بشنق نفسه داخل منزله بالمعصرة.
وقال "أحمد. ا" شقيق المتوفى في التحقيقات، إن شقيقه البالغ من العمر 16 سنة، كان يمر بأزمة نفسية بسبب كثرة مشاجراته مع زوج والدتهما على خلفية معاملة الأخير السيئة له.
وأضاف شقيق المتوفى، أن والدتهما تزوجت من آخر بعد وفاة زوجها الأول وأنجبت 3 أطفال، فكان يفرِّق بينهما في المعاملة وسط صمت والدتهما لحرصها على أشقائه الصغار، وأنهما كانا يساعدانه في محل منظفات يملكه.
وعن يوم الحادث، قال شقيق المتوفى، إن شقيقه أخبره بالذهاب للمنزل للراحة وسيعود بعد ساعتين، مضيفًا أنه بعد مرور عدة ساعات ولم يعد عدت للاطمئنان عليه "لقيته مشنوق بحبل غسيل في جنش السقف"، فاستغثت بالجيران، ونقلناه للمستشفى لكنه توفيّ في الطريق.
وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، وصرحت بتشريح جثة المتوفى وتسليمه لذويه لدفنه.
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