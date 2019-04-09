8 مايو.. الحكم على 5 متهمين بقتل مواطن واستعراض القوة بالأميرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة 5 متهمين بقتل مواطن واستعراض القوة بالأميرية، لجلسة 8 مايو المقبل، للنطق بالحكم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، وعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله وحاتم محمد الخولي، وشادي رفقي عبدالفتاح، وأمانة سر شريف محمد وأحمد رفعت.
وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين "صبري إسماعيل، أحمد إسماعيل، باسم محمد، محمد إسماعيل، يوسف رمضان"، بقتل المجني عليه "م.ا" عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد بأن انهالوا عليه بالأسلحة البيضاء، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، كنّا شرع المتهمين في قتل المحنى عليه " أحمد محمود" والمارة بقصد ترويعهم وبث الرعب في أنفسهم.
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