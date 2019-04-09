تأجيل محاكمة مديرة فرع مبيعات شركة "برومو تورز" بتهمة التزوير لـ 11 إبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة المتهمة " إلهام.أ" مديرة فرع مبيعات شركة "برومو تورز"، لجلسة 11 أبريل للمرافعة، لاتهامها بتزوير محررات رسمية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي حسين، وعضوية المستشارين أسامة أبو صافي ومنتصر أحمد كحك، وأمانة سر أحمد فهمى وحسام عبد الرسول.

وكشف أمر الإحالة، قيام المتهمة " إلهام.أ" 50 سنة، " مديرة فرع مبيعات، وهي ليست من أرباب الوظائف العمومية قلدت بواسطة غيرها خاتم إحدى الشركات المساهمة وهي شركة "برومو تورز"، وكذلك إمضاءات الموظفين المختصين بتلك الشركة، وقامت باستعمالها بأن مهرت بها المصادقات محل الاتهام التالي على النحو المبين بالتحقيقات.

كما كشف أمر الإحالة قيام المتهمة بالاشتراك مع أخر مجهول في تزوير محررات إحدى الشركات المساهمة وهي المصادقة المنسوبة لشركة " برومو تورز" على النحو المبين بالتحقيقات، وتبديد مبلغ مليون و530 ألف جنيه والمملوكة لجهة عملها شركة "ترافيل تشويس" والمسلمة لها غلى سبيل الأمانة على النحو المبين بالتحقيقات.