القول 309 يضبط 46 مشتبه به في الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: نفذت أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، وتجار المخدرات والسلاح ورفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين. واستهدفت الحملة دائرة قسم شرطة الطالبية بمشاركة القول (309)، وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 46 مشتبها به يخضعون للفحص الجنائي. Advertisements وتم رفع 300 كرسي، و13 إعلانا بدون ترخيص و4 عربات يد 35 "ترابيزة" فضلا عن حجز 6 تروسيكل و4 دراجات نارية "توك توك". مروريا، تم تحرير 13 حالة سحب تراخيص متنوعة و22 مخالفة نموذج 125 المروري تحت إشراف اللواء علاء متولي مدير الغدارة العامة لمرور الجيزة. وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأحالها اللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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