مصر | خلال حملات أمنية.. ضبط بائعين متجولين بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملات أمنية.. ضبط بائعين متجولين بالمنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخرى.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 75 كرسيا- 10 قلب شيشة – 10 طقطوقة، تروسيكل – 15 ترابيزة –– 3 استاند – 4 ترولي – 3 شمسية – 5 ميزان - 2 ثلاجة عرض – 3 فرش خردوات – 2 غرزة شاي، عربة فول 2 استاند – 4 ترولي – 25 اوتاد وسلاسل، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط 4 حكم جزئي - 12 غرامات – 2 بائع متجول بدون ترخيص – 11 اشتباه، حكم مستأنف – 3 خيال وجمال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ضبط تشكيل عصابي لتزوير للمحررات الرسمية للحصول على تأشيرات السفر بالعمرانية



تمكن قطاع الجريمة والمنظمة، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية بتقليد الأختام الحكومية واستخدامها في الحصول على تأشيرات للسفر بطريقة غير مشروعة بالجيزة.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام 3 أشخاص ( عاطل مقيم بالجيزة، طالب مقيم بالقليوبية، سيدة بدون عمل مقيمة بالجيزة )؛ بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وإستخدامها فى إدخال الغش والتدليس على سفارات دول عربية وأجنبية بالبلاد والحصول بموجبها على تأشيرات دخولها لتلك البلاد وترويجها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية.

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وأكدت التحريات باتخاذهم من شقة مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهداف المتهمين، وبتفتيش الشقة محل التحريات تم ضبط اكلاشيه لخاتم شعار الجمهورية مقلد منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية، ( 13 ) أكلاشيه لأختام مقلدة منسوب صدورها لعدة بنوك وبعض الشركات السياحية ومكاتب الترجمة، ( 12 ) جواز سفر مصرى خاص بعملائهم، كمية كبيرة من كشوف لحسابات بنكية مزورة منسوب صدورها لعدة بنوك، كمية كبيرة من السجلات التجارية مزورة.

كما عثر على مجموعة من مطبوعات بعض شركات السياحة والبترول خالية البيانات وممهورة بأختام منسوب صدورها لتلك الجهات، مجموعة من مطبوعات خالية البيانات ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد، ( 3 ) طابعات كمبيوتر.

بمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وأن أكلاشيهات الأختام المقلدة تحصلوا عليها من (صاحب محل زنكوغراف بالقاهرة – له معلومات جنائية مسجلة ) مقابل مبالغ مالية، تم إستهدافه وضبطه وبمواجهته إعترف بإصطناعه لكافة الأختام المضبوطة وت م إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.