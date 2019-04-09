مصر | إحباط تهريب 119 ماكينة صراف آلي من منفذ السلوم البري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط تهريب 119 ماكينة صراف آلي من منفذ السلوم البري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قسم البحث الجنائي بإدارة شرطة منفذ السلوم البري من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة مطروح، حال إنهاء إجراءات وصوله للبلاد وبحوزته عدد (119 ماكينة صراف آلي "فوري") أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية مخبأة داخل 2 فارغ عبوة "جركن" بنزين بالسيارة قيادته بالمخالفه لقانون الجمارك.

وبمواجهه المتهم، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التهريب والاتجار، قدرت القيمة والرسوم الجمركية بمبلغ مالي (3763732) ثلاثة ملايين وسبعمائة وثلاثة وستون ألف وسبعمائة واثنان وثلاثون جنيهًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم التهريب التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وذلك من خلال تشديد الرقابة على كافة المنافذ.