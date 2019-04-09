مصر | ضبط تشكيل عصابي لتزوير للمحررات الرسمية للحصول على تأشيرات السفر بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي لتزوير للمحررات الرسمية للحصول على تأشيرات السفر بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الجريمة والمنظمة، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية بتقليد الأختام الحكومية واستخدامها في الحصول على تأشيرات للسفر بطريقة غير مشروعة بالجيزة.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام 3 أشخاص ( عاطل مقيم بالجيزة، طالب مقيم بالقليوبية، سيدة بدون عمل مقيمة بالجيزة )؛ بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وإستخدامها فى إدخال الغش والتدليس على سفارات دول عربية وأجنبية بالبلاد والحصول بموجبها على تأشيرات دخولها لتلك البلاد وترويجها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية.

وأكدت التحريات باتخاذهم من شقة مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهداف المتهمين، وبتفتيش الشقة محل التحريات تم ضبط اكلاشيه لخاتم شعار الجمهورية مقلد منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية، ( 13 ) أكلاشيه لأختام مقلدة منسوب صدورها لعدة بنوك وبعض الشركات السياحية ومكاتب الترجمة، ( 12 ) جواز سفر مصرى خاص بعملائهم، كمية كبيرة من كشوف لحسابات بنكية مزورة منسوب صدورها لعدة بنوك، كمية كبيرة من السجلات التجارية مزورة.