مصر | سقوط عصابة تزوير تقليد أختام شعار الجمهورية بالشيخ زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط عصابة تزوير تقليد أختام شعار الجمهورية بالشيخ زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات اللواء ضياء فاروق مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة عن قيام شخصين ( موظف، وصاحب مكتب خدمات كمبيوتر ) بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد أختام شعار الجمهورية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وبيعها لراغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة، ويتخذان من مكتب ملك الثاني كائن بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد، مقرًا لمقابلة عملائهم، فذلك لسابقة قيام الثاني باستخراج مستند رسمي للأول إلتحق بموجبه بإحدى الوظائف، وقيامه بالترويج لنشاط الثاني.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان وبتفتيش المكتب تم ضبط جهاز كمبيوتر يحوى بعض المحررات المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية ( مزورة )، طابعة ألوان، فلاشة تحوى مستندات حكومية ( مزورة )، 5 تقارير هندسية منسوبة لإحدى الشركات الحكومية خالى البيانات وممهور بأختام شعار الدولة المقلدة، بمواجهة المتهمان إعترفا بنشاطهما الإجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية وبيعها لراغبى الحصول عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة.

كواليس انتحار محامية بأكتوبر.. وعلاقتها بموكليها "كلمة السر"



كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل جديدة حول واقعة، انتحار سيدة من الطابق الخامس، بأحد العقارات بمنطقة اكتوبر، وتبين أنها تدعى فاطمة.م، 29 سنة، تعمل محامية، وزوجها موظف بشركة استثمارات مالية، ومتزوجين منذ 8 اشهر، وخلال الفترة الأخيرة، نشبت بينهما خلافات زوجية، لشكه في سلوكها، وتعدد علاقتها بالرجال.

وأضافت التحريات، أنها حسنة السمعة، وتعاملها مع الرجال كان بسبب طبيعة شغلها، موضحة أن صباح يوم الواقعة نشبت مشاجرة بينها وبين زوجها، تدخل على إثرها الجيران لحلها، وبعد حلها وصعودهما لشقتهما بالطابق الخامس، وتجددت المشاجرة بينهما مساء نفس اليوم، واحتجزها داخل غرفة بالشقة، ثم تعدى عليها بالضرب، محدثا إصابتها بكدمات متفرقة بجسدها.

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وواصلت التحريات، أن المتوفاة هربت من تعدي زوجها عليها بالضرب، بقفزها من الطابق الخامس، حتى سقطت أرضا جثة هامدة، متأثرة بإصابتها بكسور وكددمات متفرقة بجسدها.

وكانت أقدمت ربة منزل على الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الخامس، باحد العقارات، بمنطقة اكتوبر، وأخطر اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد عاصم ابو الخير رئيس قطاع اكتوبر، بتلقى المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة ثالث اكتوبر، بلاغا مفادة بوفاة سيدة إثر سقوطها من علو باحد العقارات بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث اكتوبر، لمكان البلاغ، وعثر على جثة المتوفاة، مصابة بكسور وكدمات متفرقة بجسدها، وتبين انتحارها بسبب وجود خلافات بينها وبين زوجها، واحتجازها داخل غرفة بعد تعديه عليها بالضرب، وتم التحفظ على الجثة، وأخطر مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.