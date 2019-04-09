مصر | القبض على ربة منزل وسائق وبصحبتهما 7 أطفال لاستغلالهم بجمع القمامة بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على ربة منزل وسائق وبصحبتهما 7 أطفال لاستغلالهم بجمع القمامة بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاتجار بالأطفال واستغلالهم في أعمال جمع القمامة بأكتوبر.

وردت معلومات لإدارة مكافحة جرائم الأحداث بالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث قيام ( ربة منزل – مقيمة بالمنوفية – مطلوب ضبطها للتنفيذ عليها فى حكم قضائى صادر ضدها فى قضية مخدرات،وسائق – مقيم بالقاهرة – سبق الحكم عليه فى 3 قضايا تبديد )؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص نشاطه فى الإتجار بالأطفال وإستغلالهم فى الأعمال الضارة بهم صحيًا ونفسيًا، حيث يقوما بجمع بعض الأطفال من قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية وإصطحابهم ( بسيارة ميكروباص – ملك وقيادة الثانى ) إلى مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة وإستغلالهم فى أعمال النظافة وجمع القمامة لحساب إحدى الشركات الخاصة المتعاقدة على أعمال النظافة بنطاق المدينة، مرتدين الزى الخاص بالشركة، بناء على التعاقد المبرم بين المتهمان والشركة من الباطن، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم القيام بعدة مأموريات بمناطق متفرقة بمدينة السادس من أكتوبر أسفرت عن ضبط المتهمان والسيارة المستخدمة، و( 7 أطفال تتراوح أعمارهم من 10 سنوات و15 سنة – جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية) والذين قرروا حضورهم للعمل بمدينة السادس من أكتوبر صحبة المتهمان مستقلين السيارة قيادة المتهم الثانى والقيام بأعمال النظافة وجمع القمامة مقابل مبلغ مالى قدره ( 25 جنيه ) كأجر يومى لكل منهم.

وبمواجهة المتهمان اعترفا بقيامهما بالتعاقد مع الشركة المشار إليها من الباطن على جلب الأطفال للقيام بأعمال النظافة وجمع القمامة بمدينة السادس من أكتوبر مقابل مبلغ قدره ( 75 جنيهًا ) للطفل، وقيامهما بتجميع الأطفال المجنى عليهم وتشغيلهم مقابل أجر يومى قدره (25 جنيه) لكل طفل والإستحواذ على فارق القيمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.