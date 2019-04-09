مصر | كشف غموض العثور على جثة سائق داخل سيارة محملة بالبضائع المهربة ببورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف غموض العثور على جثة سائق داخل سيارة محملة بالبضائع المهربة ببورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، ملابسات واقعة العثور على جثة سائق داخل سيارة محملة بكمية من البضائع المهربة ببورسعيد، وتبين أن تشكيل عصابي لسرقة بالإكراه عقب مطاردة مثيرة.

وتلقى قسم شرطة الجنوب بمديرية أمــــن بورسعيد بلاغا بالعثور على جثة (سائق- مقيم بدائرة القسم) إثر إصابته بطلق نارى داخل سيارة ربع نقل قيادته "مُحملة بكمية من البضائع مُعدة للتهريب وغير خالصة الرسوم الجمركية" بدائرة القسم، ووجود آثار لطلقات نارية بالسيارة.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، وإدارة البحث الجنائى ببورسعيد أسفرت جهوده عن التوصل إلى معلومات مفادها قيام مجهولون يستقلون الصندوق الخلفى لسيارة ربع نقل بيضاء اللون بمطاردة سيارة المجنى عليه، ومحاولتهم إجباره على التوقف وإطلاق أعيرة من بندقية آلية تجاهه، فأودوا بحياته وفروا هاربين.

ومن خلال تعقب خط سير هروب الجناة بالسيارة التى كانوا يستقلونها، تبين تعطل السيارة بدائرة مركز شرطة صان الحجر بنطاق محافظة الشرقية على بُعد حوالى 45 كم من مكان إرتكاب الواقعة.

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كما أمكن التوصل لتحديد مرتكبى الواقعة 4 أشخاص "محددين " سبق إتهامهم ومحكوم عليهم فى العديد من القضايا.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بعدة مأموريات بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارات البحث الجنائى بمديريات أمن "بورسعيد - الدقهلية - بنى سويف" (محل إقامة وأماكن تردد المتهمين) - أسفرت عن ضبط قائد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بمحل إقامته بمركز المطرية بالدقهلية، وبحوزته السيارة، وكذا ضبط أحد المتهمين بنطاق مديرية أمن بنى سويف.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة بالإشتراك مع المتهمان الهاربان، وقررا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات المُحملة بالبضائع المهربة بالإكراه، وأضافا أنهم بتاريخ الواقعة حاولوا إستيقاف سيارة المجنى عليه إلا أنه حاول الهرب، فأطلق الهاربان أعيرة نارية تجاهه من بندقية آلية فأودوا بحياته وفروا هاربين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتكثيف الجهود لضبط الهاربان والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.