مصر | أخذا بالثأر.. مزارعان يمطران محكوم عليه بالإعدام بوابل من النيران بأسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخذا بالثأر.. مزارعان يمطران محكوم عليه بالإعدام بوابل من النيران بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح مزارعين النيران على محكوم عليه بالإعدام، أخذا بالثأر إثر خصومة بين عائلتين في أسيوط، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط أحد المتهمين.

وتلقى مركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمــــن أسيوط بلاغا بمقتل (عامل - مُقيم بدائرة المركز ) سبق إتهامه فى 6 قضايا (مخدرات – سرقة)، والمحال أوراقه إلى فضيلة المفتى فى قضية "قتل" والمحدد لها جلسة للنطق بالحكم")، ومحكوم عليه فى قضيتين ("سرقة بالإكراه" بالسجن لمدة 15سنة- "سلاح" بالسجن لمدة 15 سنة)؛ إثر إصابته بأعيرة نارية متفرقة، وإتهام والدته لإثنين (مزارع 30سنة – آخر 25 سنة ) مُقيمان بذات الناحية، لوجود خصومة ثأرية بين العائلتين.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمان حيث أمكن ضبط المتهم الثانى وبحوزته (بندقية آلية)، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب بإستخدام السلاح المضبوط بحوزته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وت كثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.