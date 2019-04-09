مصر | ضبط مسئول مطحن لبيعه 44 طن أقماح تجارب في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مسئول مطحن لبيعه 44 طن أقماح تجارب في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، المدير المسئول عن أحد المطاحن بالإسكندرية لقيامه بطحن القمح المخصص للتجارب التمهيدية للمعدات الجديدة وطرحه للبيع دون التأكد من صلاحيته باجمالى 44طن.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة بالإسكندرية، قيام المسئولين عن أحد المطاحن - قطاع أعمال عام - كائن بدائرة قسم شرطة محرم بك؛ بطحن القمح المخصص للتجارب التمهيدية والمستورد من إحدى الدول الأجنبية، حيث أن المطحن فى مهلة تطوير ورفع القدرة الإنتاجية، وقيامهم بتعبئته داخل أجولة مدون عليها بيانات المطحن، وطرحة للبيع بالأسواق، دون سحب عينات منه والتأكد من صلاحيته للإستهلاك الآدمى، ودون الحصول على موافقات الجهات المعنية للبدء فى التشغيل، حيث أنه لا يجوز بيعه وصرفه للإستهلاك الآدمى نظرًا لإختلاطه بمخلفات المعدات الجديدة أثناء التجارب "برادة حديد- شحومات" محققين من ذلك أرباحًا غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية بالتنسيق مع الجهات المعنية إستهدفت المطحن، وتم ضبط المدير المسئول عن المطحن، مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة.

وكما ضُبط (320 جوال من الدقيق الفاخر بإجمالى أوزان 16 طن "ناتج من القمح المخصص للتجارب التمهيدية بالمطحن فقط")، تم سحب عينات بمعرفة مفتشى الأغذية لإرسالها إلى معامل التحاليل بالجهة المختصة.

وتبين أن كميات القمح التى تم إستيرادها من الخارج بقصد تجارب المعدات هى (198،400) طن، وبمراجعة الدفاتر الخاصة بالمطحن تبين قيامهم ببيع 880 جوال من الدقيق الفاخر بإجمال أوزان (44) طن ناتج عمليات التجارب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.