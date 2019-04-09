مصر | إغلاق طريق "باريس-شرق العوينات" لوجود كثبان رملية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إغلاق طريق "باريس-شرق العوينات" لوجود كثبان رملية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء إغلاق طريق باريس شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد لوجود كثبان رملية.

وكانت المتابعات الميدانية رصدت وجود كثبان رملية على طريق باريس شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم إغلاق الطريق وتعيين الخدمات اللازمة، واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الواقعة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.