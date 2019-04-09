مصر | سقوط عصابة سرقة الهواتف عن بأسلوب "المغافلة" بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط عصابة سرقة الهواتف عن بأسلوب "المغافلة" بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة عن طريق المغافلة، أثناء استقلالهم دراجات بخارية في البساتين، وتم إحالتهم للنيابة العامة لتولي التحقيقات.

وكان اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمه، قد تلقى إخطارًا من اللواء أشرف الجندى مدير المباحث الجنائيه، يفيد إلقاء القبض على "ع. س. خ"، و"م. م"، عاطلين ومقيمان بدائرة قسم البساتين، لاتهامها بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين أثناء سيرهم فى الشوارع الرئيسية عن طريق المغافلة، وذلك باستخدام دراجة بخارية فى شوارع دائرة البساتين.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات مع المتهمين