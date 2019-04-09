مصر | نيابة الهرم تباشر التحقيق مع صاحب ثلاجة ألبان بحيازته 4 أطنان جبن فاسدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيابة الهرم تباشر التحقيق مع صاحب ثلاجة ألبان بحيازته 4 أطنان جبن فاسدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة الهرم التحقيق مع صاحب ثلاجة ألبان لاتهامه بحيازة 4 أطنان جبن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتمكنت مباحث التموين بالجيزة، من القبض على صاحب ثلاجة ألبان لاتهامه بحيازة 4 أطنان جبن غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، إلى تجميع صاحب ثلاجة ألبان لكميات من المنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالهرم.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 4 أطنان من الجبن غير صالحة للاستهلاك، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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عامل يقتل صديقه داخل مقهى بسبب "الضومنة" بالإسكندرية



تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع مديرية أمن أسكندرية، من ضبط عامل قتل صديقه عقب مشاجرة بينهما على "الضومنة" داخل مقهى.

وتلقى قسم شرطة ثان الرمل بلاغا من أحد المستشفيات بوصول "عامل مقيم بدائرة القسم، مصابًا بجرح طعنى نافذ بالصدر "متوفيًا".

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه و"عامل مقيم بدائرة القسم"، حال تواجدهما بإحدى المقاهى بدائرة القسم، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بالضرب بسلاح أبيض "مطواه" كان بحوزته، محدثًا إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.