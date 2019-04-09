مصر | نيابة أكتوبر تباشر التحقيق مع مدير مالي بشركة ضبط بحوزته 3 لفافات هيروين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيابة أكتوبر تباشر التحقيق مع مدير مالي بشركة ضبط بحوزته 3 لفافات هيروين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باشرت نياية أكتوبر التحقيق مع مدير مالي بشركة استيراد وتصدير، ضبط بحوزته 3 لفافات هيروين، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي.

وتعود البداية عندما ألقى ضابط بإدارة تأمين الطرق والمنافذ، القبض على مدير شركة لاتهامه بحيازة 3 لفافات هيروين بالجيزة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتم ضبط المتهم أثناء متابعة الملازم أول محمد عبد الوارث ضابط بإدارة تأمين الطرق والمنافذ للحالة الأمنية، فاشتبه في أحد الأشخاص يستقل سيارة ملاكي بمنطقة مظلمة، وبفحصه تبين أنه يدعى " م. م " مدير مالي بشركة استيراد وتصدير، وضبط بحوزته 3 لفافات هيروين، وتحرر محضر بالواقعة.

ووردت معلومات لفرع الإدارة تأمين الطرق والمنافذ أن منطقة مظلمة بمنطقة الجيزة يتوقف بها عدد من السيارات الملاكي يوميا،تمكن قطاع تأمين الطرق والمنافذ ضبط أحدي السيارات وبها مدير شركة وبحوزته 3 لفافات هيروين.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المستخدمة، وبمواجهته إعترف بحوزته على 3لفافات هيروين.

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ومن ناحية أخرى، تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع مديرية أمن أسكندرية، من ضبط عامل قتل صديقه عقب مشاجرة بينهما على "الضومنة" داخل مقهى.

وتلقى قسم شرطة ثان الرمل بلاغا من أحد المستشفيات بوصول "عامل مقيم بدائرة القسم، مصابًا بجرح طعنى نافذ بالصدر "متوفيًا".

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه و"عامل مقيم بدائرة القسم"، حال تواجدهما بإحدى المقاهى بدائرة القسم، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بالضرب بسلاح أبيض "مطواه" كان بحوزته، محدثًا إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.