مصر | تأجيل محاكمة مديرة فرع مبيعات شركة "برومو تورز" بتهمة التزوير لـ11 أبريل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة مديرة فرع مبيعات شركة "برومو تورز" بتهمة التزوير لـ11 أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة المتهمة " إلهام.أ" مديرة فرع مبيعات شركة "برومو تورز" لجلسة 11 أبريل للمرافعة، لاتهامها بتزوير محررات رسمية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدى حسين، وعضوية المستشارين أسامة أبو صافى ومنتصر أحمد كحك، وأمانة سر أحمد فهمى وحسام عبد الرسول.

وكشف أمر الإحالة، قيام المتهمة " إلهام.أ" 50 سنة، " مديرة فرع مبيعات، وهى ليست من أرباب الوظائف العمومية قلدت بواسطة غيرها خاتم إحدى الشركات المساهمة وهى شركة "برومو تورز"، وكذلك إمضاءات الموظفين المختصين بتلك الشركة، وقامت باستعمالها بأن مهرت بها المصادقات محل الاتهام التالى على النحو المبين بالتحقيقات.

كما كشف أمر الإحالة قيام المتهمة بالاشتراك مع أخر مجهول فى تزوير محررات إحدى الشركات المساهمة وهى المصادقة المنسوبة لشركة " برومو تورز" على النحو المبين بالتحقيقات، وتبديد مبلغ مليون و530 ألف جنيه والمملوكة لجهة عملها شركة "ترافيل تشويس" والمسلمة لها غلى سبيل الأمانة على النحو المبين بالتحقيقات.