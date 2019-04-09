مصر | تأجيل محاكمة مزارع لقتله مواطنا لـ18 يونيو للمرافعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة مزارع لقتله مواطنا لـ18 يونيو للمرافعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة "مزارع" قتل مواطن، لجلسة 18 يونيو المقبل للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي حسين، وعضوية المستشارين أسامة أبو صافي ومنتصر احمد كحك، وأمانة سر أحمد عبد اللطيف وحسام عبد الرسول.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم "شريف محمد" ، "مزارع"، بقتل المجني عليه "وليد حسين" عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم علي إزهاق روحه، وأعد لتنفيذ مأربه سلاحا ناريا " مسدس فردي الاطلاق "، وما أن ظفر به أطلق صوبه أعيرة نارية بمواطن الحياة بجسده قاصدا من ذلك قتله، والشروع في قتل المجني عليه "احمد محمد"، عمدا بأن اطلق صوبه عيارا ناريا أصاب فخده الأيمن قاصدا من ذلك قتله.