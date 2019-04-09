مصر | كثافات متحركة بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كثافات متحركة بشوارع وميادين القاهرة والجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‎تشهد الحالة المرورية صباح يوم الثلاثاء، كثافات مرورية متحركة بشوارع ومحاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، في ظل انتشار الخدمات المرورية لتنظيم حركة مرور السيارات. ويشهد أعلى كوبرى 15 مايو كثافات فى حركة المرور للمتجه إلى ميدان سفنكس والعكس ومن شارع جامعة الدول وصولا إلى وسط البلد بسبب التجمع المدرسي.

وتباطأت الحركة أعلى كوبري 6 أكتوبر للمتجه إلى مناطق مدينة نصر وفي الاتجاه العكسي إلى وسط البلد، وظهرت كثافة متحركة في نفق الأزهر للمتجه إلى شارع صلاح سالم وشوارع وسط العاصمة، وصولًا إلى كورنيش النيل للمتجهين من المعادي إلى مناطق جنوب وغرب القاهرة، كثافات مرورية متوسطة.

وظهرت كثافات متوسطة أعلى الدائرى للمتجه من مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي، وظهرت بعض الكثافات أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم، وكثافات مرورية محدودة للمتجه إلى شارعي عباس العقاد.

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وأوضح العميد أسامة الحبال أن هناك كثافات مرورية متوسطة أعلى كورنيش النيل من أبراج النيل إلى وسط البلد ومن وسط البلد إلى الدائري ومن الدائرى إلى المعادي وبشارع قصر العيني وبنفق الأزهر، وأيضًا كثافات محدودة للسيارات، أعلى محور صفط اللبن للمتجه إلى مناطق الجيزة، وفى نزلة جامعة القاهرة حتى شارع السودان وبمحيط جامعة القاهرة.

وكما ظهرت كثافات مرورية بشوارع الهرم وصولًا إلى قسم الطالبية، وتباطأت حركة السيارات حتى شارع نصر الدين ونزلة جامعة القاهرة بسبب أعمال التطوير نفق السيارات فى ميدان النهضة.

وفى ذات السياق شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث، ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، كما تم تكثيف حملات الرادار، ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى، والدراجات البخارية. كما عززت إدارة المرور، من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور، لمنع ظهور أى كثافات مرورية.‎