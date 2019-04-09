أخبار مصر | إنفوجرافات... تعرف على حجم الاستثمار والتبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنفوجرافات... تعرف على حجم الاستثمار والتبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على أبرز جوانب التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والتي شهدت تطوراً كبيراً لاسيما خلال الفترة الأخيرة في عدد من المجالات.

وجاء ذلك تزامناً مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الأمريكية واشنطن تلبيةً لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضحت إنفوجرافات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه فيما يتعلق بحجم الاستثمار بين البلدين، فإن الولايات المتحدة تعد ثالث أكبر مستثمر في مصر في 2017/2018, بينما تعد مصر أكبر متلقي للاستثمار الأمريكي في أفريقيا، والثانية بالشرق الأوسط، حيث بلغت نسبة الاستثمارات الأمريكية في مصر 17.7% من إجمالي الاستثمارات الواردة، كما ارتفع حجم استثمارات الولايات المتحدة في مصر بنسبة 22.5%، لتصل إلى 2244.4 مليون دولار عام 2017/2018 مقارنة بـ 1832.9 مليون دولار عام 2016/2017.

وأشارت الإنفوجرافات، إلى أن إجمالي رأس المال الأمريكي في مصر بالقطاعات غير النفطية بلغ 2.6 مليار دولار موزعة على 1268 شركة، في حين بلغت إجمالي الاتفاقيات الثنائية الموقعة في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية 600 مليون دولار منذ عام 2014 وحتى الآن، وأخيراً تم تخصيص 200 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال من خلال صندوق الأعمال المصري– الأمريكي منذ عام 2014 وحتى الآن.

وبشأن التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، فقد كشفت الانفوجرافات, عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 34% ليصل إلى 7.5 مليار دولار عام 2018 مقارنة بـ 5.6 مليار دولار عام 2017، كما ارتفعت كذلك الصادرات المصرية غير البترولية للسوق الأمريكي بنسبة 14.8% لتصل إلى 1658 مليون دولار عام 2018 مقارنة بـ 1444 مليون دولار عام 2017.

أما فيما يتعلق بأبرز الولايات الأمريكية المستوردة من مصر عام 2017، فقد احتلت ولاية نيوجيرسي المرتبة الأولى بقيمة واردات بلغت نحو 270.4 مليون دولار، تلاها كاليفورنيا بقيمة 231.6 مليون دولار، وجورجيا بقيمة 193.7 مليون دولار، ونيويورك بقيمة 189.5مليون دولار، وأخيراً ولاية تكساس بقيمة 135.4 مليون دولار.

Advertisements

وعلى الجانب الآخر، فإن أهم الولايات الأمريكية المصدرة إلى مصر عام 2017، هي على الترتيب ولاية لويزيانا بقيمة صادرات بلغت نحو 835.1 مليون دولار، تلاها تكساس بقيمة 720.5 مليون دولار، وواشنطن بقيمة 375.9 مليون دولار، ثم ماريلاند بقيمة 243.4 مليون دولار، وأخيراً بنسلفانيا بقيمة 157 مليون دولار.

كما جاء في الإنفوجرافات إشادات المسئولين الأمريكيين بالأداء الاقتصادي المصري، حيث أشاد وزير الخارجية الأمريكي بالتقدم الذي حققته مصر على مدار السنوات الأخيرة من أجل تلبية تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر ازدهاراً، مبرزاً الإنجازات في مجال الطاقة، فيما أقر الوفد الأمريكي خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي بالخطوات الاستباقية التي اتخذتها مصر نحو تهيئة بيئة ملائمة للأعمال وأشاد الوفد بالإصلاحات التي تبنتها الحكومة لتعزيز النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمار ، وأعرب عن رغبته في توسيع وجودها في البلاد.

وفي نفس السياق، فقد أشارت الإنفوجرافات إلى أن أبرز الشركات الأمريكية المستثمرة في مصر، هي شركة أباتشي والتي تعد واحدة من أكبر شركات إنتاج النفط والغاز في العالم, وأكبر مستثمر أمريكي في مصر، حيث بلغ إجمالي استثماراتها 17 مليار دولار، وتعتبر أكبر منتج للنفط في مصر عام 2017، وقد وصل حجم إنتاج الشركة في مصر عام 2017 نسبة 35% من إجمالي إنتاجها، فضلاً عن ‏30 مليون دولار منحة توقيع بالإضافة إلى 9 مليون دولار استثمارات تمثل قيمة اتفاقية بترولية جديدة ‏عقدتها الهيئة المصرية للبترول مع أباتشي لحفر 7 آبار بشرق البحرية بالصحراء الغربية في يوليو 2018.‏

فيما تعد شركة جنرال إلكتريك أيضاً واحدة من أهم الشركات المستثمرة في مصر, حيث تشارك منذ أكثر من 40 عام في المشروعات المصرية الخاصة بالتنقيب عن البترول والغاز وتوليد الطاقة، وتضيف الشركة 2.6 جيجا وات من الطاقة إلى شبكة الكهرباء في مصر بالتشارك مع الشركة المصرية القابضة للكهرباء (EEHC) في إطار "برنامج تعزيز الطاقة المصري"، فضلاً عن تعاونها مع Carbon Holdings لبناء أكبر مصنع لتكسير النفتا في العالم بمصر بقيمة 3.8 مليار دولار أمريكي، ومن المقرر أن يوفر 20 ألف فرصة عمل خلال تنفيذه، وكذلك زيادة صادرات البلاد من النفتا بنسبة 25%، كما قامت الشركة بتركيب 140 توربين غازي وبخاري متطور في مصر حتى الآن مما يولد 15.5 جيجا وات من الطاقة الكهربائية لتلبية احتياجات أكثر من 15 مليون منزل، وأخيراً بلغت تكلفة الاتفاقية التي عقدتها الشركة مع وزارة النقل وهيئة سكك حديد مصر 575 مليون دولار لتوفير القاطرات وقطع الغيار والخدمات.

وبشأن شركة آبل، فقد أكد "تيم كوك" الرئيس التنفيذي للشركة على اعتزام الشركة القدوم إلى مصر للاستثمار المباشر، ويتم حالياً دراسة الخطط والهياكل المقترحة لمجالات الاستثمار المستهدف، مضيفاً أن هناك 38 ألف شخص يعملون مع شركة آبل داخل مصر في مجال تطوير تطبيقات برامج iOS.

أما فيما يتعلق بشركة أكسون موبيل، فقد أشارت الانفوجرافات، إلى أنها أكبر شركة بترول عالمية تدخل مجال البحث والاستكشاف لأول مرة في مصر، وقد فازت بالقطاع رقم ٣ شمال شرق العامرية البحرية في مزايدة " إيجاس" لعام 2018 باستثمارات حدها الأدنى 220 مليون دولار، لحفر 4 آبار، وأخيراً توفر الشركة 416 محطة وقود على مستوى محافظات الجمهورية.