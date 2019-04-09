أخبار مصر | "الإنتاج الحربي" يوقع بروتوكولا مع "القومي للمرأة".. ويحتفل بالأمهات المثاليات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الإنتاج الحربي" يوقع بروتوكولا مع "القومي للمرأة".. ويحتفل بالأمهات المثاليات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والمجلس القومي للمرأة بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

ويهدف البروتوكول إلى قيام شركات ووحدات الإنتاج الحربي بتوريد المستلزمات اللازمة لتنفيذ المشروعات التى يقوم بها المجلس القومى للمرأة من إقامة محطات الطاقة الشمسية، تدبير المعدات الخفيفة والثقيلة والشاحنات ، الأثاث العادى والمكتبى ، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ، شاشات العرض ، المستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات والعيادات ، عدادات المياه والكهرباء الذكية ومسبوقة الدفع ، إلى جانب المشاركة فى تنفيذ المشروعات التى يقوم بها المجلس القومى للمرأة وتقديم كافة الإستشارات الهندسية ، وكذا توريد المستلزمات الخاصة للمجلس القومى لرفع كفاءة منشآته، ويأتى هذا البروتوكول فى إطار دعم الصناعة المحلية وبما يخدم المواطن المصرى.

ومن جانبها أعربت "مرسي" عن ثقتها فيما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربي من مقومات تكنولوجية وفنية يسعى المجلس للإستفادة منها فى إطار التعاون والتكامل بين أجهزة الدولة المختلفة من أجل تنفيذ مشروعات لصالح خدمة المرأة والمجتمع وبما يحقق الإستفادة من دعم المنتج المصرى والحد من الإستيراد، مؤكدة على دعم وزارة الإنتاج الحربي لما يقوم به المجلس من مشروعات وخدمات لصالح المجتمع.

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وعقب التوقيع شهدت الدكتورة مايا مرسي إحتفالية وزارة الإنتاج الحربي لتكريم الأمهات المثاليات بوزارة الإنتاج الحربي ، حيث قام وزير الدولة للإنتاج الحربي بتكريم أم مثالية على مستوى الإنتاج الحربي ككل وعدد (٢٢) أم مثالية على مستوى الشركات والوحدات التابعة للوزارة ، وتم إستعراض سبل دعم المرأة فى الإنتاج الحربي من خلال عدة إسهامات كان أبرزها القيام بحملات الكشف المبكر عن سرطان الثدى للعاملات فوق سن الأربعين عام بالتعاون مع وزارة الصحة إلى جانب تقديم كافة التسهيلات للسيدات ممن تعول أبناء من ذوى الإعاقة من خلال إضافة مادة إلي لائحة شئون العاملين بالإنتاج الحربي تنص على تقليل ساعات عملها بواقع ساعة يوميا أو منحها يوم بدل راحة من خلال تجميع الساعات المخفضة وذلك بأجر كامل ودون التأثير على تقارير الكفاءة أو دورها في الترقية الوظيفية، كما أكد الدكتور محمد سعيد العصار على أهمية دور المرأة فى المجتمع وزيادة مشاركتها فى الحياة السياسية والإجتماعية والثقافية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحفيز العاملات بالإنتاج الحربي لبذل المزيد من الجهد والعمل لصالح خدمة الإنتاج الحربي وبما يعود بالنفع لصالح الوطن والتأكيد على الدور الفعال لهن فى تنمية وخدمة شركاتهن بما يخدم المجتمع .

وقد أشادت " مرسي" بدور الإنتاج الحربي فى تمكين المرأة وتوفير سبل الرعاية المختلفة لها لتأدية دورها فى خدمة الوطن والذى يعتبر نموذجا فريدا يحتذى به فى جميع الوزارات والمؤسسات الأخرى بالدولة ، حيث تعد المرأة فى الإنتاج الحربي رمزا للعمل والإصرار على النجاح .

وفى ختام الحفل قام الطرفان بشكر الأمهات المثاليات على ما تبذله من جهد فى تربية أبنائهن إلى جانب تفوقهن العملى فى أداء وظيفتهن ، وفى نهاية الحفل تم منح شهادات التقدير والهدايا تشجيعا لهن ليكن قدوة لجميع العاملات فى قطاع الإنتاج الحربي .