السيسي يبحث تطورات القضية الفلسطينية مع كوشنر

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جانب من اللقاء
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، وذلك بمقر إقامته بواشنطن في بلير هاوس. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه خلال اللقاء، تم التباحث بشأن تطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام بمنطقة الشرق الأوسط، حيث أكد كوشنر الأهمية البالغة التي توليها بلاده للتشاور مع مصر في هذا الإطار، باعتبارها مركز ثقل لمنطقة الشرق الأوسط، ولما لديها من خبرات طويلة ومتراكمة في التعامل مع جميع الأطراف المعنية في هذا الخصوص.
من جانبه، أكد الرئيس أن مصر ستظل داعمة لأي جهد مخلص يضمن التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية استنادًا إلى قرارات ومرجعيات الشرعية الدولية وحل الدولتين وما تضمنته المبادرة العربية، على نحو يحفظ الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني، الأمر الذي من شأنه صياغة واقع جديد بمنطقة الشرق الأوسط يحقق تطلعات شعوبها
من جانبه، أكد الرئيس أن مصر ستظل داعمة لأي جهد مخلص يضمن التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية استنادًا إلى قرارات ومرجعيات الشرعية الدولية وحل الدولتين وما تضمنته المبادرة العربية، على نحو يحفظ الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني، الأمر الذي من شأنه صياغة واقع جديد بمنطقة الشرق الأوسط يحقق تطلعات شعوبها في الاستقرار والبناء والتنمية والتعايش في أمن وسلام.
وشدد الرئيس في ذات السياق على ضرورة تفاعل المجتمع الدولي لإنهاء المعاناة الإنسانية في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصةً قطاع غزة، كما أوضح الجهود المصرية المركزة مؤخرًا لاحتواء الأوضاع في غزة وتخفيف المعاناة عن سكان القطاع، فضلا عن الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية.
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